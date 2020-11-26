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10:15   26 Ноября 2020
Общество

Facebook выплатил штраф в 4 миллиона рублей по решению московского суда

Facebook выплатил штраф в 4 миллиона рублей по решению московского суда

Компания Facebook выплатила штраф в размере 4 млн рублей, наложенный судом Таганского района Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда 26 ноября.

Согласно российскому законодательству, работающие на территории РФ иностранные интернет-сервисы должны предоставлять российской стороне данные об их пользователях. Решение суда было вынесено 13 февраля 2020 года.

Facebook не обеспечил хранение личных данных российских пользователей на территории их страны, говорится в постановлении суда. Роскомнадзор не раз отправлял руководству компании письма с соответствующими просьбами, однако соцсеть на них никак не отреагировала.

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#суд #штраф #facebook

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