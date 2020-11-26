Хлеб стал популярным продуктом у россиян в пандемию

По итогам 2020 года ожидается увеличение объема продаж хлеба более чем на 60 тысяч тонн в натуральном виде, до 7,95 млн тонн, сообщает "Коммерсантъ".

По итогам 2020 года ожидается увеличение объема продаж хлеба более чем на 60 тысяч тонн в натуральном виде, до 7,95 млн тонн, сообщает "Коммерсантъ".

По данным Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), отмечается рост рынка в денежном исчислении. Так, за период январь-сентябрь текущего года продажи хлеба выросли до 552,7 млрд рублей. Увеличенный спрос аналитики объясняют тем, что россияне во время пандемии стали покупать больше товаров первой необходимости.

Сокращение увеличенного спроса ожидается после стабилизации экономической ситуации в стране. Так, рынок будет ежегодно сокращаться на 0,3–1,3%, до 7,4 млн тонн в 2024 году. Однако в структуре рынка может вырасти доля небольших пекарен, а также собственного хлеба торговых сетей, отмечают в РОСПиК.