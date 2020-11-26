Мэр Москвы продлил обязательную самоизоляцию для групп риска

Режим самоизоляции для групп риска продлен в Москве до 15 января следующего года, заявил мэр города Сергей Собянин.

Режим самоизоляции для групп риска продлен в Москве до 15 января следующего года, заявил мэр города Сергей Собянин.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте градоначальника. Собянин просит по максимуму находиться дома пожилых людей в возрасте старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Также Собянин потребовал, чтобы работодатели перевели 30% своих сотрудников на удаленную работу. Такие меры помогут эффективно бороться с распространением коронавируса и снизить нагрузку на московские больницы.