9:50 26 Ноября 2020Общество
Мэр Москвы продлил обязательную самоизоляцию для групп риска
Режим самоизоляции для групп риска продлен в Москве до 15 января следующего года, заявил мэр города Сергей Собянин.
Режим самоизоляции для групп риска продлен в Москве до 15 января следующего года, заявил мэр города Сергей Собянин.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте градоначальника. Собянин просит по максимуму находиться дома пожилых людей в возрасте старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Также Собянин потребовал, чтобы работодатели перевели 30% своих сотрудников на удаленную работу. Такие меры помогут эффективно бороться с распространением коронавируса и снизить нагрузку на московские больницы.