Врачи борются за жизнь заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, которая была госпитализирована с инсультом в одну из московских больниц.

Врачи борются за жизнь заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, которая была госпитализирована с инсультом в одну из московских больниц.

Звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная в тяжелом состоянии находится в клинике. В медицинское учреждение прославленная актриса попала с инсультом. Как сообщил Пятый канал, артистка пожаловалась на головную боль, а затем ей понадобилась помощь специалистом.

Подробно о состоянии звезды отечественного кинематографа ничего не сообщалось. Стоит отметить, что отношения Светличной с родственниками в последнее время не складывались. Актриса указывала на то, что наследники хотят извести ее, дабы забрать жилплощадь в столице.