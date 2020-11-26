9:46 26 Ноября 2020Общество
Врачи рассказали о критическом состоянии актрисы Светланы Светличной
Врачи борются за жизнь заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, которая была госпитализирована с инсультом в одну из московских больниц.
Врачи борются за жизнь заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, которая была госпитализирована с инсультом в одну из московских больниц.
Звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная в тяжелом состоянии находится в клинике. В медицинское учреждение прославленная актриса попала с инсультом. Как сообщил Пятый канал, артистка пожаловалась на головную боль, а затем ей понадобилась помощь специалистом.
Подробно о состоянии звезды отечественного кинематографа ничего не сообщалось. Стоит отметить, что отношения Светличной с родственниками в последнее время не складывались. Актриса указывала на то, что наследники хотят извести ее, дабы забрать жилплощадь в столице.