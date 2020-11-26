Новая программа льготной ипотеки может появиться в России

Программу льготной ипотеки на покупку жилых домов на первичном рынке под 6,5% планирует запустить госкомпания "Дом.РФ", сообщает РБК.

Программу льготной ипотеки на покупку жилых домов на первичном рынке под 6,5% планирует запустить госкомпания "Дом.РФ", сообщает РБК.

Компания намерена выделить на пилотный запуск программы по покупке индивидуальных домов 300 млн рублей из собственной прибыли, сообщил изданию гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко. Он заявил, что программа ипотеки по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) может быть запущена в декабре текущего года.

Оформить жилищный кредит смогут заемщики не старше 35 лет, которые имеют на иждивении детей до 19 лет. Ставка по ипотеке будет 6,5%, а лимиты стоимости дома будут такие же, как и в госпрограмме по покупке квартир: для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти до 12 млн рублей, для остальных регионов до 6 млн рублей.