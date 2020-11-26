Блогер Орешников может быть экстрадирован в Россию

Украинский блогер Михаил Орешников может быть экстрадирован на территорию РФ после задержания в Индонезии, сообщает внешнеполитическое ведомство Украины.

Украинский блогер Михаил Орешников может быть экстрадирован на территорию РФ после задержания в Индонезии, сообщает внешнеполитическое ведомство Украины.

В заявлении пресс-службы МИД сказано, что на территории России против блогера было заведено уголовное производство по факту нанесения телесных травм. Плюс ко всему Орешников не стал оформлять официальный выход из гражданства РФ.

Дипломаты добавили, что указанный гражданин был задержан и находится под стражей в городе Джакарта. Орешников ожидает решения по экстрадиционному запросу со стороны Москвы.

Ранее телеканал "360" писал, что Украине предрекли неизбежную экономическую катастрофу.