Государственный бюджет Украины серьёзно "просел"

Депутаты Верховной Рады Украины нашли в бюджете "огромную дыру". Страна задолжала около 1,5 млрд долларов.

Депутаты Верховной Рады Украины нашли в бюджете "огромную дыру". Страна задолжала около 1,5 млрд долларов.

Заместитель председателя по финансовым вопросам, таможенной и налоговой политики Верховной Рады Ярослав Железняк объявил, что денежные средства на выплату зарплат и пенсий, а также погашения внешнего долга пока есть. На остальное их не хватает. Депутат сказал, что для стабилизации финансовой ситуации необходимо использовать накопления внешних рынков, или сокращать расходы.

Такое состояние украинского бюджета Железняк назвал не чем иным, как "огромной дырой", выбраться из которой будет очень не просто, если Киев в ближайшее время не разработает пакет антикризисных мер.