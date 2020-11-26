Работа.ру: четверти россиян сбережений хватит на год без работы

Сервисы "Работа.ру" и "Сбербанк страхование" провели исследование, по итогам которого выяснилось, что 23% россиян имеют подушку безопасности на случай увольнения.

Сервисы "Работа.ру" и "Сбербанк страхование" провели исследование, по итогам которого выяснилось, что 23% россиян имеют подушку безопасности на случай увольнения.

Опрос состоялся в ноябре 2020 года, в нем приняли участие более трех тысяч россиян из разных субъектов страны. Исследование показало, что 23% граждан РФ имеют финансовую подушку. Десяти процентам респондентов средств хватит лишь на месяц. Денежного запаса на один-три месяца хватит 34% россиян, 31% — до полугода, а у 25% опрошенных сбережений хватит на год без работы.

Половина респондентов указали, что попадали под сокращение численности штата компании, либо сталкивались с банкротством или финансовыми трудностями работодателя. Кроме того, 20% опрошенных упомянули, что такие трудности происходили в их жизни не раз.