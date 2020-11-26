Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:42   26 Ноября 2020
Наука

Начались испытания новой вакцины центра "Вектор" от коронавируса

Начались испытания новой вакцины центра "Вектор" от коронавируса

Медицинские учреждения ряда российских регионов получили новую вакцину "ЭпиВакКорона" от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований.

Препарат разработан научным центром "Вектор", сообщает Роспотребнадзор. Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Тюменской области, Калининградской области и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований.

Участие в исследованиях смогут принять добровольцы старше 18 лет, набор которых уже начали клинические базы. Специалисты отберут 4000 желающих, 3000 из которых будут допущены к участию в испытаниях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцина #вектор #коронавирус #ЭпиВакКорона

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров