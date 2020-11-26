Начались испытания новой вакцины центра "Вектор" от коронавируса

Медицинские учреждения ряда российских регионов получили новую вакцину "ЭпиВакКорона" от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований.

Медицинские учреждения ряда российских регионов получили новую вакцину "ЭпиВакКорона" от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований.

Препарат разработан научным центром "Вектор", сообщает Роспотребнадзор. Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Тюменской области, Калининградской области и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований.

Участие в исследованиях смогут принять добровольцы старше 18 лет, набор которых уже начали клинические базы. Специалисты отберут 4000 желающих, 3000 из которых будут допущены к участию в испытаниях.