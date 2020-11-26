Рейс в КНР отменен из-за идентичных тестов на COVID-19 у 190 пассажиров
Авиарейс Москва — Чжэнчжоу сорвался из-за предоставления 190 пассажирами идентичных результатов серологического теста на наличие в организме антител к коронавирусу.
Сотрудники китайского посольства накануне в рамках проверки итогов исследований на нуклеиновую кислоту коронавируса и антитела к возбудителю COVID-19 у пассажиров выявили, что все показатели в документах оказались одинаковыми. Результаты проведенных процедур не могут соответствовать действительности и говорить о надежности тестов.
"В связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета "код здоровья", — сказано в сообщении дипмиссии.
Дипломаты обратились по данному вопросу к организатору перевозок — авиакомпании "Икар". Они попросили провести повторное тестирование пассажиров.