Власова: Цымбалюк-Романовская распространяла слухи о болезни Джигарханяна

Вдова актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова опровергла слухи о том, что артист не узнавал ее в последние дни своей жизни. По ее словам, он успел признаться ей в любви.

Вдова актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова опровергла слухи о том, что артист не узнавал ее в последние дни своей жизни. По ее словам, он успел признаться ей в любви.

Власова была супругой Джигарханяна с 1967 по 2015 год. Их отношения были прерваны из-за того, что актер влюбился в пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую. Позднее они связали друг друга узами брака, но он продлился лишь год и закончился громким скандалом. Виталина не пришла на похороны бывшего мужа и не поддерживала с ним связь в последние годы его жизни. Однако позволила себе сделать несколько комментариев по поводу его болезни и смерти.

Единственной, кто поддерживал связь с Джигарханяном в последние дни перед его смертью, была Власова. Для этого ей пришлось вернуться в Россию из США. В отличие от Цымбалюк-Романовской, актриса не использовала отношения с артистом для продвижения по карьерной лестнице.

По ее словам, Джигарханян даже во время болезни проявлял интерес к жизни. Она обеспечивала ему круглосуточный уход, читала вслух книги и находилась с ним в больнице, когда его перевели в стационар.

Вдова артиста опровергла информацию о том, что за покойным плохо ухаживали. По ее мнению, эти слухи распускала Цымбалюк-Романовская.

"Ходили слухи, что он якобы никого не узнает. Слухи распространяла эта мадам. Я кое-что из этого читала, смотрела и думала: те, кто сидят и яростно обсуждают все это, совсем не знают нашей жизни", — подчеркнула Татьяна.

Власова призналась, что Джигарханян незадолго до смерти признался ей в любви. Этот разговор состоялся между ними менее, чем за сутки до того, как сердце артиста остановилось.

Полное интервью с Татьяной Власовой можно увидеть на сайте Федерального агентства новостей. Ранее журналисты ФАН публиковали первую часть беседы с вдовой Джигарханяна.