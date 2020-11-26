Путин утвердил членов наблюдательного совета НИЦ "Курчатовский институт"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвержден членом наблюдательного совета национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" на пятилетний срок.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвержден членом наблюдательного совета национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" на пятилетний срок.

Членами совета также выбраны помощник президента России Андрей Фурсенко и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, говорится на официальном портале правовой информации.

Указ президента РФ Владимира Путина содержит еще четыре фамилии. Другие три члена наблюдательного совета — сотрудники центра, занимающие высокие руководящие посты. Документ вступит в силу 31 декабря 2020 года.