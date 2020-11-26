ФСБ рассекретила документы о казнях советских жителей пособниками нацистов

Управление ФСБ по Омской области сняло гриф секретности с документов о массовой казни жителей Орловской области в период Великой Отечественной войны.

Управление ФСБ по Омской области сняло гриф секретности с документов о массовой казни жителей Орловской области в период Великой Отечественной войны.

Представленная в документах информация доказывает жестокость пособников нацистов. Во время казней они хладнокровно расправлялись не только с женщинами, но и детьми.

Пожилых женщин казнили за изготовление сухарей для партизан. Детей убивали просто за то, что они дети. Людям связывали руки, после чего ставили у ямы и жестоко расстреливали.

Пережившие войну ветераны вспоминают, как дети плакали и просили пощады. Однако пособники нацистов не обращали внимание на слезы детей и нажимали на курок. Затем тела скидывали в яму, а на их место вели новых жертв.