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7:16   26 Ноября 2020
Армия

ФСБ рассекретила документы о казнях советских жителей пособниками нацистов

ФСБ рассекретила документы о казнях советских жителей пособниками нацистов

Управление ФСБ по Омской области сняло гриф секретности с документов о массовой казни жителей Орловской области в период Великой Отечественной войны.

Представленная в документах информация доказывает жестокость пособников нацистов. Во время казней они хладнокровно расправлялись не только с женщинами, но и детьми.

Пожилых женщин казнили за изготовление сухарей для партизан. Детей убивали просто за то, что они дети. Людям связывали руки, после чего ставили у ямы и жестоко расстреливали.

Пережившие войну ветераны вспоминают, как дети плакали и просили пощады. Однако пособники нацистов не обращали внимание на слезы детей и нажимали на курок. Затем тела скидывали в яму, а на их место вели новых жертв.

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#фсб #война #казнь #орловская область #нацисты

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