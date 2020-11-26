МВД РФ отвергло идею об ужесточении правил экзамена на права

МВД РФ отказалось от инициативы об ужесточении экзаменационных правил на водительские права. Об этом сказано в проекте административного регламента МВД по проведению испытаний.

МВД РФ отказалось от инициативы об ужесточении экзаменационных правил на водительские права. Об этом сказано в проекте административного регламента МВД по проведению испытаний.

Госавтоинспекция недавно предложила увеличить число вопросов в рамках теоретической части экзамена. В ведомстве также предложили внести изменения в порядок приема испытаний. Проект подразумевал присвоение конкретного количества баллов на каждый правильный ответ. Однако введение новых правил пока не предполагается.

"В экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный", — говорится в регламенте.

На подготовку ответа на экзаменационный билет будет отводиться также 20 минут. Если кандидат ошибется два раза, то ему предоставляется шанс в течение 10 минут ответить на 10 дополнительных вопросов.