Ученые не обнаружили ускоряющих заражение мутаций коронавируса

Подавляющее большинство мутаций нового коронавируса не оказывает никакого влияния на скорость его распространения.

Подавляющее большинство мутаций нового коронавируса не оказывает никакого влияния на скорость его распространения.

Ученые, согласно Nature Communications, зафиксировали более 12 тысяч мутаций SARS-CoV-2, но ни одна из них не приводит к росту скорости распространения инфекции. Эксперты после изучения геномов вируса почти 47 тысяч человек из 99 стран мира определили, что большинство мутаций нейтральны.

Тем не менее ученые продолжат исследования мутаций коронавируса, так как существует опасность снижения эффективности вакцины. Отмечается, что сейчас мутации не представляют каких-либо рисков для вакцинации.

Вице-премьер России Татьяна Голикова недавно сообщила, что вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", поступит в гражданский оборот до 10 декабря, передает "Царьград".