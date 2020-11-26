Россия помогла передать Азербайджану Кельбаджарский район

Миротворцы России обеспечили безопасность мирного населения при передаче Кельбаджарского района под контроль ВС Азербайджана, передает Мионобороны РФ.

Миротворцы России обеспечили безопасность мирного населения при передаче Кельбаджарского района под контроль ВС Азербайджана, передает Мионобороны РФ.

Согласно мирному договору, заключенному между Россией, Арменией и Азербайджаном, Кельбаджарский район, с 1993 года принадлежавший Нагорно-Карабахской Республике, отошел Азербайджану.

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное передвижение гражданского населения и организовали передачу района азербайджанской стороне.

Россия, Армения и Азербайджан 10 ноября подписали договор о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе. Процесс мирного урегулирования проходит под пристальным вниманием российских миротворцев, которые, согласно подписанному документу, будут обеспечивать порядок в регионе в течение пяти лет, пишет "Царьград".