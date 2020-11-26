Россия помогла передать Азербайджану Кельбаджарский район
Миротворцы России обеспечили безопасность мирного населения при передаче Кельбаджарского района под контроль ВС Азербайджана, передает Мионобороны РФ.
Согласно мирному договору, заключенному между Россией, Арменией и Азербайджаном, Кельбаджарский район, с 1993 года принадлежавший Нагорно-Карабахской Республике, отошел Азербайджану.
Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное передвижение гражданского населения и организовали передачу района азербайджанской стороне.
Россия, Армения и Азербайджан 10 ноября подписали договор о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе. Процесс мирного урегулирования проходит под пристальным вниманием российских миротворцев, которые, согласно подписанному документу, будут обеспечивать порядок в регионе в течение пяти лет, пишет "Царьград".