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6:11   26 Ноября 2020
Политика

Россия помогла передать Азербайджану Кельбаджарский район

Россия помогла передать Азербайджану Кельбаджарский район

Миротворцы России обеспечили безопасность мирного населения при передаче Кельбаджарского района под контроль ВС Азербайджана, передает Мионобороны РФ.

Согласно мирному договору, заключенному между Россией, Арменией и Азербайджаном, Кельбаджарский район, с 1993 года принадлежавший Нагорно-Карабахской Республике, отошел Азербайджану.

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное передвижение гражданского населения и организовали передачу района азербайджанской стороне.

Россия, Армения и Азербайджан 10 ноября подписали договор о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе. Процесс мирного урегулирования проходит под пристальным вниманием российских миротворцев, которые, согласно подписанному документу, будут обеспечивать порядок в регионе в течение пяти лет, пишет "Царьград".

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#миротворцы #карабах #Кельбаджарский район

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