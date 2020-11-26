Кравчук: Киев готов реализовать договоренности "нормандского формата"

Бывший президент Украины Леонид Кравчук объявил о желании Киева организовать встречу лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук объявил о желании Киева организовать встречу лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года.

Украина также официально подтвердила свою позицию, направленную на реализацию Минских соглашений о мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

"Украинская делегация вновь напомнила о своей позиции — основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата. Для этого нами предложен "План совместных шагов", — заявил политик.

Кравчук рассказал, что Украина собирается инициировать внеочередное заседание Контактной группы для рассмотрения вопросов об обмене военнопленными, возобновлению работы КПП на линии разграничения, разминированию близлежащих к ней участков, а также доступ общественно-правовых организаций на всю территорию Украины.