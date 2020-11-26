Жители ФРГ назвали провокацией вторжение эсминца США в российские воды

США вновь взяли курс на разжигание войны. Так, читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали инцидент с эсминцем "Джон Маккейн" в российских водах.

США вновь взяли курс на разжигание войны. Так, читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали инцидент с эсминцем "Джон Маккейн" в российских водах.

Американский корабль вторгся в воды РФ во вторник, 24 ноября. Эсминец вернулся в нейтральные воды сразу же после полученных со стороны моряков Тихоокеанского флота предупреждений.

Жители Германии считают, что речь идет о провокации. Читатель газеты под ником Secutor признался, что ему бы не понравилось, если бы перед его палисадником вдруг появился вооруженный до зубов отряд.

"И что-то я не могу вспомнить, когда в последний раз какой-нибудь русский военный корабль вторгался в американские территориальные воды", – добавил немец.

Польские читатели недавно также высказали свое мнение об инциденте. Они назвали действия американских военных "конвульсиями Трампа".