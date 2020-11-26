Жители Польши высмеяли инцидент с эсминцем США в российских водах

Читатели польского издания Interia подняли на смех американских военных за инцидент с эсминцем "Джон Маккейн", забравшимся в российские воды.

Читатели польского издания Interia подняли на смех американских военных за инцидент с эсминцем "Джон Маккейн", забравшимся в российские воды.

Американский корабль недавно пересек водную границу в заливе Петра Великого. После полученного предупреждения от военных Тихоокеанского флота эсминец скрылся. В Вашингтоне позже заявили, что корабль якобы проводил "операцию по обеспечению свободы судоходства".

Поляки отметили, что у американцев вышла слабоватая демонстрация. Они вышли из "чужого двора" сразу же после того как вошли.

"Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?" – поинтересовался Sien.

Читатель под ником OLAF предложил какому-нибудь русскому эсминцу в ответ прогуляться в теплых международных водах Мексиканского залива. Другой поляк посоветовал сначала "топить этих бандитов", а затем уже спрашивать, почему они полезли в чужие воды.