Россиянам рассказали о возможности сохранить накопления при смене НПФ

Смена пенсионного фонда может привести к потере части накоплений. Глава центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис рассказал агентству "Прайм", как этого избежать.

Смена пенсионного фонда может привести к потере части накоплений. Глава центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис рассказал агентству "Прайм", как этого избежать.

Перевод пенсионных накоплений в другой фонд, по словам эксперта, можно производить каждый год. Но здесь следует помнить, что это грозит потерей инвестиционного дохода.

"По закону доход от инвестирования пенсионных накоплений фиксируется на счете клиента фонда только каждые пять лет, и поэтому менять фонд без потерь можно только раз в пятилетку", – подчеркнул Биезбардис.

Если хочется поменять фонд без потери денег, следует подать срочное заявление. В нем нужно указать, что переход в другой НПФ должен произойти через пять лет. Тогда с инвестиционным доходом ничего страшного не произойдет.