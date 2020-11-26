Пушков отреагировал на призыв министра ФРГ вести диалог с РФ с позиции силы

Вести диалог с Россией с позиции силы, к чему накануне призвала немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, невозможно, прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Вести диалог с Россией с позиции силы, к чему накануне призвала немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, невозможно, прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Глава ведомства в рамках своего обращения заявила о необходимости поддерживать высокий уровень военных затрат в Германии. По ее словам, только это даст возможность Европе говорить с Москвой с позиции силы. В Берлине убеждены в существовании "российской угрозы" из-за видимого превосходства ВС России над иностранными.

"С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают", — написал Пушков в своем Twitter.

Так называемый "диалог с позиции силы" говорит о его отсутствии вовсе. Подобно тому, как у НАТО с Россией. Данный термин лишь "ширма для ставки на силу", заключил сенатор.

Недавно Пушков раскритиковал турецкое руководство, которое мечтает о покорении Крыма. По его словам, возрождения Османской империи не будет, а амбиции могут "выйти Турции боком", передает "Царьград".