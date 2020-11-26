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3:34   26 Ноября 2020
Общество

Парфюмер рассказала об особой опасности COVID-19 для профессии

Парфюмер рассказала об особой опасности COVID-19 для профессии

Коронавирус особенно опасен для специалистов, занимающихся парфюмерией. Об этом сообщила владелица парфюмерного ателье Вероника Бруховецкая.

Наиболее распространенный симптом коронавируса – потеря обоняния, передает радио Sputnik. Для многих такая проблема становится обычным неудобством, однако для парфюмера это сравнимо с потерей рабочего инструмента.

"Нос и обонятельная память очень важны в нашей работе. Сейчас мы стараемся больше внимания уделять собственному иммунитету, чтобы не заболеть", – отметила Бруховецкая.

Восстановление способности ощущать запахи может продлиться до нескольких месяцев. Для ускорения этого процесса специалист посоветовала поучиться у парфюмеров разучивать ароматы. Начать можно с привычных запахов продуктов и специй.

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#обоняние #коронавирус #Парфюмер

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