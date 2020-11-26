Парфюмер рассказала об особой опасности COVID-19 для профессии

Коронавирус особенно опасен для специалистов, занимающихся парфюмерией. Об этом сообщила владелица парфюмерного ателье Вероника Бруховецкая.

Коронавирус особенно опасен для специалистов, занимающихся парфюмерией. Об этом сообщила владелица парфюмерного ателье Вероника Бруховецкая.

Наиболее распространенный симптом коронавируса – потеря обоняния, передает радио Sputnik. Для многих такая проблема становится обычным неудобством, однако для парфюмера это сравнимо с потерей рабочего инструмента.

"Нос и обонятельная память очень важны в нашей работе. Сейчас мы стараемся больше внимания уделять собственному иммунитету, чтобы не заболеть", – отметила Бруховецкая.

Восстановление способности ощущать запахи может продлиться до нескольких месяцев. Для ускорения этого процесса специалист посоветовала поучиться у парфюмеров разучивать ароматы. Начать можно с привычных запахов продуктов и специй.