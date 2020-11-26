Автомобиль вылетел на встречку и сбил туристок в Турции

Дорожно-транспортное происшествие с тремя туристками из Пакистана произошло в Турции, сообщило издание Hurriyet.

Дорожно-транспортное происшествие с тремя туристками из Пакистана произошло в Турции, сообщило издание Hurriyet.

Девушки из Пакистана, возвращавшиеся в отель, попали в ДТП в районе Шишли. Легковой автомобиль при обгоне вылетел на встречную полосу и столкнулся с такси, в котором ехали туристки.

Водители автомобилей пытались предотвратить происшествие, вывернув руль в противоположную сторону. Однако лобовое столкновение было неизбежно. На место инцидента прибыли врачи и сотрудники полиции. Туристам и водителям была оказана первая медицинская помощь, после чего они были госпитализированы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в турецком городе Шанлыурфа автобус с 32 туристами из Ирака и Ливана врезался в ограждение и перевернулся. Один иностранец погиб, остальные пассажиры получили травмы разной степени тяжести.