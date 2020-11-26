Обама поддержал Дрейка в стремлении сыграть его в фильме-автобиографии

Барак Обама поддержал рэпера Дрейка в его стремлении сыграть экс-президента Соединенных Штатов в автобиографической киноленте.

Барак Обама поддержал рэпера Дрейка в его стремлении сыграть экс-президента Соединенных Штатов в автобиографической киноленте.

Бывший глава Белого дома в интервью журналу Complex назвал исполнителя "талантливым братишкой", который может воплотить в жизнь любую идею. Политик отметил, что, если рэпер возьмется за роль, его дочери очень обрадуются.

"Если придет время, и он будет готов? Знаете что, у Дрейка — и это важно — я думаю, есть одобрение моей семьи", — отметил он.

Дрейк задался целью сыграть Барака Обаму еще в период его администрации. Он никогда не переключает канал телевизора, если выступает политик, и постоянно следит за его мимикой и голосом.

Недавно Обама поделился своим любимым плейлистом во время президентского срока, куда попали Эминем, Бейонсе и ее муж Jay Z. Дрейка, однако, там не было.