Азербайджан назвал французскую резолюцию по Карабаху провокацией

Сенат Франции согласовал резолюцию о признании Нагорного Карабаха. МИД Азербайджана негативно высказался по поводу принятого документа.

Сенат Франции согласовал резолюцию о признании Нагорного Карабаха. МИД Азербайджана негативно высказался по поводу принятого документа.

За признание принятой резолюции по Карабаху отдали свои голоса 305 сенаторов из 306. Правительство Франции вправе не исполнять подобные решения органа государственной власти.

Азербайджанские власти незамедлительно отреагировали на пакет документов французского сената, отметив в нем отсутствие объективности.

"Принятие Сенатом абсолютно предвзятой резолюции может расцениваться только как провокация", — заявила пресс-служба МИД Азербайджана.

По мнению азербайджанского внешнеполитического ведомства, армяне во Франции активно используют тему нагорнокарабахского конфликта в предвыборных целях. Дипломаты Азербайджана посоветовали французским сенаторам заняться продуктивной деятельностью по восстановлению региона вместо принятия сомнительных резолюций.