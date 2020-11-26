Трамп объявил о помиловании своего экс-помощника по нацбезопасности Флинна

Судебное разбирательство над бывшим помощником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном полностью завершилось. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Судебное разбирательство над бывшим помощником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном полностью завершилось. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Флинна обвиняли в сокрытии от вице-президента США Майкла Пенса информации о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Это дело изучали в рамках разбирательства о "вмешательстве" Москвы в выборы американского лидера в 2016 году, пишет "Царьград".

"Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения", — написал Трамп в своем Twitter.

Уголовное преследование Майкла Финна прекратили 7 мая 2020 года, однако через несколько дней судья продолжил рассмотрение дела. Россия неоднократно отвергала все обвинения во "вмешательстве" в американские выборы.