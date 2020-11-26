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1:14   26 Ноября 2020
Политика

Трамп объявил о помиловании своего экс-помощника по нацбезопасности Флинна

Трамп объявил о помиловании своего экс-помощника по нацбезопасности Флинна

Судебное разбирательство над бывшим помощником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном полностью завершилось. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Флинна обвиняли в сокрытии от вице-президента США Майкла Пенса информации о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Это дело изучали в рамках разбирательства о "вмешательстве" Москвы в выборы американского лидера в 2016 году, пишет "Царьград".

"Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения", — написал Трамп в своем Twitter.

Уголовное преследование Майкла Финна прекратили 7 мая 2020 года, однако через несколько дней судья продолжил рассмотрение дела. Россия неоднократно отвергала все обвинения во "вмешательстве" в американские выборы.

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