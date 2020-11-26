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0:54   26 Ноября 2020
Политика

Трамп заявил о победе республиканцев с большим отрывом на прошедших выборах

Трамп заявил о победе республиканцев с большим отрывом на прошедших выборах

Всеобщие выборы США были фальсифицированы, демократы жульничали. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед членами законодательного собрания Пенсильвании.

Команда Трампа с большим отрывом победила в колеблющихся штатах, заявил президент США. Он обратил внимание, что суд должен признать недействительными результаты выборов, пишет "Царьград".

"Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы", — уверен президент.

Выборы США прошли 3 ноября. Штаб Трампа подал в суд в нескольких штатах из-за ряда нарушений со стороны демократов.

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#выборы #трамп #демократы

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