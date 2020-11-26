Трамп заявил о победе республиканцев с большим отрывом на прошедших выборах

Всеобщие выборы США были фальсифицированы, демократы жульничали. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед членами законодательного собрания Пенсильвании.

Всеобщие выборы США были фальсифицированы, демократы жульничали. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед членами законодательного собрания Пенсильвании.

Команда Трампа с большим отрывом победила в колеблющихся штатах, заявил президент США. Он обратил внимание, что суд должен признать недействительными результаты выборов, пишет "Царьград".

"Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы", — уверен президент.

Выборы США прошли 3 ноября. Штаб Трампа подал в суд в нескольких штатах из-за ряда нарушений со стороны демократов.