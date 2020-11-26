Война в Карабахе выявила недостатки турецких боевых беспилотников

Турецкие беспилотники не смогли показать свою разрекламированную высокую эффективность в войне за Карабах, заявил глава Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Турецкие беспилотники не смогли показать свою разрекламированную высокую эффективность в войне за Карабах, заявил глава Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Дронам, которые использовали военные Азербайджана, противостояли советские ЗРК, находящиеся на вооружении у армии Нагорно-Карабахской республики. Потери беспилотников Bayraktar TB2 от устаревших зенитных систем поставили под сомнение их способность противостоять современным средствам ПВО.

К недостаткам турецких дронов, по словам Комиссара Яррика, относятся их большие размеры. Длина аппарата при размахе крыла 12 метров составляет 6,5 метра.

Для Bayraktar TB2 были созданы управляемые боеприпасы MAM-L и MAM-C, которые наводятся по лазерному лучу. Успешность наведения на цель в этом случае зависит от прозрачности воздуха. Помешать беспилотникам выполнить свою миссию может туман или задымление от горящих автопокрышек.

Стоимость дронов – еще один их недостаток. За один Bayraktar TB2 заказчику нужно заплатить 5 миллионов долларов. В минимальную стандартную поставку входят шесть аппаратов, а также пульт управления и вспомогательное оборудование. Все вместе стоит 70 млн долларов. Еще нужно купить боеприпасы.

В Ереване говорили, что армянские военные уничтожили в Карабахе 10 таких дронов. Это значит, что Баку потерял 50 миллионов долларов.