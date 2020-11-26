Российские военные провели очередную гуманитарную акцию в Хасаке

Российский ЦПВС в рамках работы по невоенному разрешению конфликта в САР провел гуманитарную акцию в населенном пункте Телль-Тартаб в Хасаке.

Российский ЦПВС в рамках работы по невоенному разрешению конфликта в САР провел гуманитарную акцию в населенном пункте Телль-Тартаб в Хасаке.

Заместитель руководителя центра контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что местным жителям за минувшие сутки выдали 440 наборов продовольствия. Всего с начала гуманитарной операции было проведено более 2,6 тысячи подобных акций.

Ранее специалисты центра докладывали о 31 обстреле Идлибской зоны деэскалации со стороны запрещенной в РФ группировки террористов "Джабхат Ан-Нусра". С турецкой стороны обстрелов не зафиксировано.