Небензя раскритиковал Запад за попытки защитить боевиков в Сирии

Россия продолжит работу по уничтожению террористических группировок в Сирии. Соответствующее заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя.

Россия продолжит работу по уничтожению террористических группировок в Сирии. Соответствующее заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя.

Запад пытается защитить боевиков, призывая к примирению с ними. Однако Россия не допустит продолжения деятельности террористов и будет прикладывать контртеррористические усилия в арабской республике, добавил Небензя.

Постпред РФ напомнил о недавней информации о крупном финансировании Западом медийных кампаний против официального Дамаска. Речь идет о жестоких роликах, которые могли быть сняты на средства иностранных спонсоров, уточнил Небензя.