23:24 25 Ноября 2020Политика
Небензя раскритиковал Запад за попытки защитить боевиков в Сирии
Россия продолжит работу по уничтожению террористических группировок в Сирии. Соответствующее заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя.
Россия продолжит работу по уничтожению террористических группировок в Сирии. Соответствующее заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя.
Запад пытается защитить боевиков, призывая к примирению с ними. Однако Россия не допустит продолжения деятельности террористов и будет прикладывать контртеррористические усилия в арабской республике, добавил Небензя.
Постпред РФ напомнил о недавней информации о крупном финансировании Западом медийных кампаний против официального Дамаска. Речь идет о жестоких роликах, которые могли быть сняты на средства иностранных спонсоров, уточнил Небензя.