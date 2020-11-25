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23:24   25 Ноября 2020
Политика

Небензя раскритиковал Запад за попытки защитить боевиков в Сирии

Небензя раскритиковал Запад за попытки защитить боевиков в Сирии

Россия продолжит работу по уничтожению террористических группировок в Сирии. Соответствующее заявление сделал российский постпред  при ООН Василий Небензя.

Запад пытается защитить боевиков, призывая к примирению с ними. Однако Россия не допустит продолжения деятельности террористов и будет прикладывать контртеррористические усилия в арабской республике, добавил Небензя.

Постпред РФ напомнил о недавней информации о крупном финансировании Западом медийных кампаний против официального Дамаска. Речь идет о жестоких роликах, которые могли быть сняты на средства иностранных спонсоров, уточнил Небензя.

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#терроризм #сирия #небензя

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