В Ливии готовится обстрел города Сирт с применением САУ T-155 Firtina

Турецкие боевики производят мобилизацию 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) Т-155 Fırtına, заявляет пользователь социальной сети Twitter.

Турецкие боевики производят мобилизацию 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) Т-155 Fırtına, заявляет пользователь социальной сети Twitter.

Орудие установили в восточном районе Абу Курайн для обстрела ливийского города Сирт. Такие шаги турецкой стороны являются нарушениями правил Совета безопасности ООН и подрывают договор и постоянном прекращении огня на территории Ливии, заключенном в Женеве.

Т-155 Fırtına — это самая дальнобойная САУ турецких Вооруженных сил. При использовании активно-реактивных осколочно-фугасных снарядов дальность удара достигает 40 километров. При этом гаубица разгоняется до 65 км/ч и приходит в боевое положение меньше, чем за одну минуту, передает Федеральное агентство новостей.