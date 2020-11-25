РФ и САР высоко оценили важность конференции по сирийским беженцам

Первым шагом к возвращению сирийских беженцев в родные дома является международная видеоконференция, состоявшаяся в Дамаске 11 и 12 ноября, заявили представители России и Сирии.

Первым шагом к возвращению сирийских беженцев в родные дома является международная видеоконференция, состоявшаяся в Дамаске 11 и 12 ноября, заявили представители России и Сирии.

По итогам совещания, участники подчеркнули недопустимость противоправного присутствия зарубежных военных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.

В своем заявлении представители российской и сирийской сторон призывали международное сообщество к помощи по возвращению беженцев домой. Для возврата региона к мирной жизни нужны не только политические шаги, но и гуманитарная поддержка для восстановления территории Сирии, пострадавшей от военных действий.

Министр местного самоуправления САР Хусейн Махлюф отметил, что правительство страны делает все возможное для скорейшей стабилизации обстановки в республике, но этому процессу мешают санкции США и их союзников.