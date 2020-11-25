Политолог Марков назвал Певчих агентом британских спецслужб

Юрист Илья Ремесло недавно вызвал Марию Певчих на дебаты. Политолог Сергей Марков объяснил, почему судьбу этого диалога будут решать британские спецслужбы.

Юрист Илья Ремесло недавно вызвал Марию Певчих на дебаты. Политолог Сергей Марков объяснил, почему судьбу этого диалога будут решать британские спецслужбы.

Причиной вызова Певчих на дебаты стала ее реакция на фильм-расследование НТВ "Девочки, ведущие на смерть". В ролике на YouTube она обвинила создателей ленты в отсутствии конкретики и отметила, что фильм не соответствует действительности. Соратница блогера Алексея Навального также выделила комментарий члена Общественной палаты Ильи Ремесло по поводу отца Юлии Навальной.

Ремесло после этого заявил, что готов провести дискуссию с Певчих. Политолог Марков, по данным Федерального агентства новостей, уверен, что решение о выходе на дебаты от женщины зависеть не будет. За нее это решат британские спецслужбы.

"Совершенно очевидно, что Певчих является агентом британских спецслужб, курирующих проект "Навальный". Но в связи с его отравлением Мария вышла из тени. И сейчас спецслужбы решают, оставаться ли ей в тени дальше либо выйти на публичную арену. Я думаю, что, скорее, второй вариант", – подчеркнул эксперт.

"Западное руководство", по словам Маркова, убедилось, что Певчих умеет работать с публикой. Дебаты в связи с этим могут состояться с вероятностью в 65 процентов.