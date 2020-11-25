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21:56   25 Ноября 2020
Общество

Аргентинцы почтут память Марадоны трехдневным трауром

Аргентинцы почтут память Марадоны трехдневным трауром

Президент Аргентины Альберто Фернандес принял решение об объявлении траура по всей Аргентине из-за смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

Марадона скончался, находясь у себя дома. Ранее его госпитализировали в местную больницу, откуда спортсмена выписали несколько недель назад, пишут иностранные СМИ. По предварительным данным, смерть футболиста наступила от остановки сердца. Сейчас выясняются все подробности.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу в 1986 году, а также носил звание лучшего футболиста года в Южной Америке в 1979 и 1980 годах. Ранее официальный сайт ФИФА признал его лучшим футболистом XX века.

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#смерть #траур #марадона

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