Несколько тысяч жителей Подмосковья получили вакцину от коронавируса

Медучреждения Подмосковья еженедельно получают до 1,2 тысячи доз вакцины от коронавируса. Об этом "России-24" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Медучреждения Подмосковья еженедельно получают до 1,2 тысячи доз вакцины от коронавируса. Об этом "России-24" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Прививку от COVID-19 уже поставили нескольким тысячам жителей Подмосковья. Первыми прошли вакцинацию те, кто работает с большим количеством людей.

"Прежде всего это врачи, сотрудники МФЦ — у нас много заболело сотрудников МФЦ. Учителя, правоохранительные органы, которые несут службу", — пояснил Воробьев.

Водители общественного транспорта стоят на очереди на вакцинацию от коронавируса. Жители Подмосковья могут получить препарат по полису ОМС бесплатно.