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21:13   25 Ноября 2020
Общество

Несколько тысяч жителей Подмосковья получили вакцину от коронавируса

Несколько тысяч жителей Подмосковья получили вакцину от коронавируса

Медучреждения Подмосковья еженедельно получают до 1,2 тысячи доз вакцины от коронавируса. Об этом "России-24" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Прививку от COVID-19 уже поставили нескольким тысячам жителей Подмосковья. Первыми прошли вакцинацию те, кто работает с большим количеством людей.

"Прежде всего это врачи, сотрудники МФЦ — у нас много заболело сотрудников МФЦ. Учителя, правоохранительные органы, которые несут службу", — пояснил Воробьев.

Водители общественного транспорта стоят на очереди на вакцинацию от коронавируса. Жители Подмосковья могут получить препарат по полису ОМС бесплатно.

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#подмосковье #вакцинация #коронавирус

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