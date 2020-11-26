Антипов: стекло кабины пилотов рейса MH17 показало, что скрывало следствие

Взрыв, ставший причиной крушения малайзийского «Боинга», разбившегося в Донецкой области летом 2014 года, произошел внутри самолета, а не снаружи, как пытается доказать голландская следственная группа.

Взрыв, ставший причиной крушения малайзийского «Боинга», разбившегося в Донецкой области летом 2014 года, произошел внутри самолета, а не снаружи, как пытается доказать голландская следственная группа.

Об этом в своем очередном материале из серии статей, посвященных причинам гибели рейса МН17, рассказывает технический специалист Юрий Антипов. Материал опубликован информационным порталом «НьюИнформ».

По словам эксперта, на первых фотографиях места крушения самолета видно, что в остеклении кабины пилотов торчит странный осколок, которого уже нет на фотографиях тех же обломков, сделанных позже. Таким образом, подчеркивает Антипов, кто-то позаботился о том, чтобы уничтожить казалось бы мелкую и незначительную деталь, которая, однако, является важной уликой, раскрывающей картину произошедшего.

Также эксперт напоминает, что следователи и прокуроры, проводившие осмотр места падения самолета, а затем работавшие с фотографиями обломков, не назначили даже проведение трассологических экспертиз. То есть никто даже не попытался объяснить торчащий из остекления кабины пилотов странный осколок и его возможное происхождение.

Тем не менее осколок, застрявший во втором левом окне кабины пилотов (в форточке) мог бы пролить свет на истинные причины крушения малайзийского «Боинга».

Голландские следователи, напоминает Антипов, продвигают версию, что причиной крушения самолета стал произошедший слева над кабиной пилотов взрыв ракеты «Бук».

«При внешнем взрыве, если бы взорвалась ракета "Бука", подавляющее число (пробоин в обшивке) было бы обусловлено движением осколков и частиц внутрь самолета. И только малая их часть могла бы вылететь за его пределы в том случае, если бы конструкция судна была пробита этими элементами насквозь», — комментирует эксперт версию голландских следователей.

Однако запечатленный на одной из первых фотографий осколок, застрявший в остеклении кабины пилотов, мог вылететь только изнутри, уверен эксперт. Так как снаружи подобных деталей просто не было.

«Тогда могут возразить, что этот элемент пробил стекло, когда разрушенная кабина пилотов рухнула на землю. Отвечаю — нет. Этот элемент пробил стекло, когда самолет был в полете и пробил именно в момент ЧП. И об этом красноречиво свидетельствуют ореолы копоти вокруг каждого отверстия пробитого стекла», — подчеркивает Антипов.

Кроме того, на то, что взрыв произошел внутри кабины, а не снаружи, указывает и то, как выгнулось стекло вокруг отверстия. При этом все сквозные пробои в этом куске остекления образованы осколками, летевшими изнутри кабины наружу, объясняет Антипов.

«Все указывает на то, что в самолете произошел внутренний взрыв. Авторы "расследования" пытаются скрыть это, но если проанализировать некоторые мелкие детали, то все встает на свои места. Остается только надеяться, что на новом заседании суда этот факт будет обозначен явно, и правда наконец-то станет достоянием широкой общественности», — подчеркнул технический эксперт.

Также эксперт еще раз напомнил о том, что на месте крушения рейса МН17 имела место фальсификация, которую осуществило некое лицо, или группа лиц, знавшие настоящую причину катастрофы и прибывшие туда именно с целью оперативно уничтожить улики. И случай фальсификации с осколком, точащим из остекления кабины пилотов, который есть на первых фотографиях с места происшествия, но отсутствует на более поздних снимках, не является единственным.