Власти Сирии организовали для детей поездку к древним руинам Катна в Хомсе

Сирийские дети посетили древние руины Катна в провинции Хомс в рамках празднования Дней сирийской культуры, сообщает информационное агентство SANA.

Сирийские дети посетили древние руины Катна в провинции Хомс в рамках празднования Дней сирийской культуры, сообщает информационное агентство SANA.

Экскурсию для сирийцев организовал департамент культуры Хомса в сотрудничестве с дирекциями древностей, музеев и туризма. В поездке приняли участие дети в возрасте от 12 до 14 лет. Основной целью мероприятия является знакомство с историей и культурой Сирии, которая имеет богатое наследие, пишет ФАН.

По словам ученого Хикмата Аввада, Катна был крупнейшим городом в центральной Сирии в бронзовом веке. Археологи обнаружили там множество древних зданий, в том числе и огромный Королевский дворец, который был возведен еще в 1600 году до нашей эры. Там же было найдено королевское кладбище, где ученые обнаружили более 2000 артефактов золота, мрамора и драгоценных камней той эпохи.