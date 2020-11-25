Президент РФ погладил символику с двуглавым орлом на заседании

Российский президент Владимир Путин уделил внимание символу государства в ходе заседания с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным.

Российский президент Владимир Путин уделил внимание символу государства в ходе заседания с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным.

Стороны обсуждали реализацию проектов по восстановлению судоверфи "Звезда" и освоению района нефтедобычи "Восток Ойл". На столе, за которым проходили переговоры, стояла подставка для ручек с изображением герба. Путин во время отчета руководителя "Роснефти" обратил внимание на двуглавого орла.

Инцидент не остался без внимания журналистов. Многие предположили, что действия российского лидера могли выражать скрытое одобрение услышанного.

Российские нефтяники ранее обсудили ограничение добычи ресурса из-за сделки с ОПЕК, передавал телеканал "360".