Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:57   25 Ноября 2020
Политика

Президент РФ погладил символику с двуглавым орлом на заседании

Президент РФ погладил символику с двуглавым орлом на заседании

Российский президент Владимир Путин уделил внимание символу государства в ходе заседания с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным.

Стороны обсуждали реализацию проектов по восстановлению судоверфи "Звезда" и освоению района нефтедобычи "Восток Ойл". На столе, за которым проходили переговоры, стояла подставка для ручек с изображением герба. Путин во время отчета руководителя "Роснефти" обратил внимание на двуглавого орла.

Инцидент не остался без внимания журналистов. Многие предположили, что действия российского лидера могли выражать скрытое одобрение услышанного.

Российские нефтяники ранее обсудили ограничение добычи ресурса из-за сделки с ОПЕК, передавал телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #президент #сечин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров