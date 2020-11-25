С 1 декабря россиян ждут изменения в сфере налогов, транспорта и ЖКХ

Список декабрьских изменений, которые затронут практически всех жителей РФ, представило издание NEWS.RU.

Список декабрьских изменений, которые затронут практически всех жителей РФ, представило издание NEWS.RU.

Оплата налогов

До 1 декабря все россияне должны оплатить имущественные налоги. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или через мобильное приложение банка. В этот же день заканчивается срок рассмотрения заявления об отсрочке или рассрочке уплаты налогов. Послабления вводились из-за пандемии. Субъекты МСБ могли рассчитывать на продление уплаты налогов, сборов, страховых взносов на период от трёх до шести месяцев.

Субсидии на оплату ЖКУ

Субсидии на оплату ЖКУ без заявления можно получить до 31 декабря. Если период предоставления субсидии истекает в течение данного срока, то правительство предоставит ее на следующие полгода также без заявления. Размер субсидии остается тем же.

Новый порядок выдачи больничных

С 14 декабря появится возможность оформить единый электронный листок нетрудоспособности. Это сильно облегчит жизнь тем, кто работает в нескольких компаниях. Работодателям достаточно будет предоставить только полученный номер больничного.

Маркировка шин

Участники рынка до 15 декабря должны промаркировать все непроданные остатки шин и покрышек. Импортеры и производители уже с 1 ноября придерживаются новых правил. Это позволит избежать контрафакта и отследить путь продукции.

Оформление железнодорожных билетов

Купить льготные ж/д билеты некоторые категории граждан теперь смогут через интернет. Это коснется инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и удостоенных звания Героя России.

Социальные выплаты на карты "Мир"

Центробанк продлил срок общероссийского перехода на платёжную систему "Мир" до 31 декабря, так как ещё не все пенсионеры поменяли карты. Тем, кто ещё не сделал этого, нужно поменять их и изменённые реквизиты передать в Пенсионный фонд.

Льготы и пособия на Госуслугах

Сведения о мерах социальной поддержки россияне смогу получить на портале "Госуслуги". Это касается социальных услуг и особых выплат, которыми можно будет воспользоваться сразу на портале.

Пошлина на экспорт нефти

С 1 декабря экспортная пошлина на нефть уменьшится на 0,2 доллара и составит 42 доллара за тонну. А пошлина на высоковязкую нефть останется на прежнем уровне – 4,2 доллара, как и на светлые нефтепродукты и масла – 12,6 доллара. На тёмные при этом снизится до 42 долларов.

Льготная ставка пошлины для ряда месторождений Восточной Сибири, Каспия и Приразломного месторождения зафиксирована на нулевом уровне.

При этом плата за экспорт товарного бензина сохранится на уровне $12,6, а прямогонного (нафта) — снизится до $23,1.