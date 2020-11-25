Беглов наградил лучших петербургских волонтеров

Знак отличия "За вклад в развитие добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге" активно вручается волонтерам города на Неве с 2018 года.

Знак отличия "За вклад в развитие добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге" активно вручается волонтерам города на Неве с 2018 года.

Сейчас в Северной столице волонтерской деятельностью занимаются 80 тыс. человек. Чаще всего в этой сфере заняты молодые ребята. Однако в последнее время добрые дела все активнее делают представители "серебряного возраста", передает слова губернатора Александра Беглова Смольный. Градоначальник 25 ноября вручил десятке лучших волонтеров города награды за их деятельность.

"Вы по зову сердца помогаете людям в самых сложных обстоятельствах. Петербуржцам важна ваша помощь, особенно в этот непростой период. В вашем лице хотел бы выразить огромную благодарность всем добровольцам", — заявил Беглов.

Девушка из Петербурга уже шесть лет спасает бездомных собак. Она считает себя простым волонтером, так как собственного приюта для брошенных животных не имеет. Ее роль заключается в том, чтобы забрать пса на передержку, а потом передать его в новую семью. Об этом сообщает телеканал "360".