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20:33   25 Ноября 2020
Общество

Диего Марадона мог стать тренером украинской сборной

Диего Марадона мог стать тренером украинской сборной

Всемирно известный футболист Диего Марадона мог стать главным тренером национальной сборной Украины. Об этом рассказал его помощник в ходе интервью.

Ассистент известного футболиста отметил, что Марадона обрадовался перспективе занять такой высокий и ответственный пост за пределами родной Аргентины. По его словам, знаменитый полузащитник изучал украинский язык.

"Как говорит сам, даже если не удастся когда-нибудь вывести сборную этой страны на поле в качестве наставника, еще один язык интеллигентному человеку не будет лишним", — сказал помощник Марадоны в 2011 году.

Диего Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни. Он удостоен почетного "Золотого мяча". ФИФА в 2000-м году назвала легендарного футболиста "игроком столетия".

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев рассказал о встречах на поле с Марадоной, передавал телеканал "360".

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#украина #футбол #диего марадона

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