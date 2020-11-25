Диего Марадона мог стать тренером украинской сборной

Всемирно известный футболист Диего Марадона мог стать главным тренером национальной сборной Украины. Об этом рассказал его помощник в ходе интервью.

Всемирно известный футболист Диего Марадона мог стать главным тренером национальной сборной Украины. Об этом рассказал его помощник в ходе интервью.

Ассистент известного футболиста отметил, что Марадона обрадовался перспективе занять такой высокий и ответственный пост за пределами родной Аргентины. По его словам, знаменитый полузащитник изучал украинский язык.

"Как говорит сам, даже если не удастся когда-нибудь вывести сборную этой страны на поле в качестве наставника, еще один язык интеллигентному человеку не будет лишним", — сказал помощник Марадоны в 2011 году.

Диего Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни. Он удостоен почетного "Золотого мяча". ФИФА в 2000-м году назвала легендарного футболиста "игроком столетия".

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев рассказал о встречах на поле с Марадоной, передавал телеканал "360".