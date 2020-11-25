Сенат Франции призвал правительство признать Нагорный Карабах

Французский сенат принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ поддержали 305 депутатов, при 1 голосе против.

Французский сенат принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ поддержали 305 депутатов, при 1 голосе против.

Резолюция также призывает правительство приложить все усилия по возобновлению переговорного процесса с целью установления "прочного мира" и обеспечить безопасность армянского населения региона.

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан отметил, что одностороннее признание Нагорного Карабаха "не пойдет никому на пользу". Франция, являясь участницей Минской группы ОБСЕ, выступает за выполнение подписанного 10 ноября соглашения о прекращении огня.

Армения и Азербайджан при посредничестве России 10 ноября договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, остаются на занятых позициях, а часть районов, ранее контролируемых Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) переходят под юрисдикцию Баку. Линию соприкосновения и Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, размещаются миротворцы РФ, которые будут следить за соблюдением перемирия.