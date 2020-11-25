Специалист описал предпосылки скорого банкротства банка

Банкротство кредитной организации может стать причиной потери денежных средств клиентов. Определить наличие финансовых проблем у банка поможет опознание ряда факторов.

Банкротство кредитной организации может стать причиной потери денежных средств клиентов. Определить наличие финансовых проблем у банка поможет опознание ряда факторов.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский перечислил признаки возможного банкротства банка.

Так, заметно увеличенный срок выдачи кредитов до 10–15 лет прежде всего должен смутить банковского клиента. По словам Кричевского, средний показатель кредитного срока находится на уровне 5 лет. В свою очередь, его повышение может свидетельствовать о финансовых проблемах кредитной организации.

Вероятное банкротство банка можно распознать также на фоне сокращения рабочего времени финансовой организации или постоянных отсрочек выплат процентов по клиентским вкладам.

Регулярно поступающие от ЦБ РФ претензии в сторону банка также являются поводом для тревоги, уверен Алексей Кричевский.