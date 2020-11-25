Поклонников восхитила стройность 56-летней Жанны Эппле

Звезда "Бальзаковского возраста" Жанна Эппле опубликовала в Instagram снимки после похудения. Поклонники заметили, в какой прекрасной форме находится актриса.

Звезда "Бальзаковского возраста" Жанна Эппле опубликовала в Instagram снимки после похудения. Поклонники заметили, в какой прекрасной форме находится актриса.

Эппле позирует, сидя на скамейке на фоне холодного осеннего пейзажа. Увядающая природа создает мечтательное настроение, оно передается актрисе. Жанна, которой в этом году исполнилось 56 лет, выбрала для фотосессии короткое серо-голубое пальто, высокие черные сапоги и короткое платье. Романтический образ артистка дополнила ярким макияжем — подчеркнула губы красной помадой и накрасила ресницы.

"Осень-зима, пора романтики и самокопания. Пора подводить итоги за 2020 год и ставить планы на новый 2021", — написала Эппле.

Этот снимок привел поклонников в восторг. Они отметили, что многие женщины в возрасте Эппле уже не могут справиться с лишними килограммами, а для актрисы такой проблемы не существует.

"Невероятная Жанна! Я влюбилась в вас и ваше творчество еще со времен "Бальзаковского возраста". Обожаю все ваши фильмы! Какая вы стройная, нежная и элегантная! Оставайтесь такой всегда!" — написала поклонница. "Какой стильный образ! Шикарная женщина, настоящая парижанка", — добавила другая пользовательница.

Жанна Эппле была замужем за танцовщиком Алексеем Бакаем, но родила двух сыновей от кинооператора Ильи Фрэза. Одному из сыновей актриса помогает воспитывать внука Северина.