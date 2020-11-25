Названа возможная причина смерти легенды футбола, аргентинца Диего Марадоны. Предположительно он скончался от остановки сердца.

Названа возможная причина смерти легенды футбола, аргентинца Диего Марадоны. Предположительно он скончался от остановки сердца.

Вскоре после выписки из больницы у Марадоны случился сердечный приступ. Это произошло у него дома в Сан-Андрес, сообщает издание Daily Mail. Сегодня Марадона перенес кардиореспираторную остановку. Врачам не удалось его спасти, хотя работали несколько бригад скорой помощи.

Информацию о смерти футболиста и тренера подтвердил его адвокат. 30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. За свою карьеру он провел 91 матч, забив в ворота противников 34 гола. Он признан лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times.