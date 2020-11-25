Минздрав призвал россиян правильно лечиться от коронавируса

Некоторые компании наживаются на пандемии коронавирусной инфекции и предлагают людям фальсифицированные протоколы лечения.

Некоторые компании наживаются на пандемии коронавирусной инфекции и предлагают людям фальсифицированные протоколы лечения.

Самый главный риск неверной терапии — резкий переход коронавируса из легкой формы в тяжелую. Поэтому вопрос лечения является крайне важным. Внимание на это обратила главный терапевт Министерства здравоохранения Татарстана Диана Абдулганиева. Не стоит доверять сомнительным протоколам лечения или же пытаться выздороветь самостоятельно. Если возникают сомнения, то на сайте Минздрава РФ представлены утвержденные правила лечения заболевания.

"При неправильном стартовом лечении все ворота для перехода в тяжелую пневмонию открыты. А тяжелая пневмония — это ИВЛ и летальный исход в 80% случаев", — передает слова врача "Царьград".

Россияне смогут получать результаты тестов на коронавирусную инфекцию в личном кабинете портала госуслуг. Новый сервис разработали специалисты Роспотребнадзора и Минцифры России. Благодаря ему пациент сможет узнать о состоянии здоровья уже через час после того, как анализ будет проведен, сообщает телеканал "360".