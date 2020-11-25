Европарламент рассчитывает на помощь Милова и Навального в борьбе с РФ

Комитет по иностранным делам Европарламента пригласит журналиста Владимира Милова и блогера Алексея Навального на дебаты 27 ноября.

Комитет по иностранным делам Европарламента пригласит журналиста Владимира Милова и блогера Алексея Навального на дебаты 27 ноября.

Навальный и Милов уже приняли участие в переговорах Европейской народной партии. Они обсуждали вопросы взаимоотношения ЕС и России, где затронули тему поддержки оппозиции РФ Европарламентом. Милов поблагодарил депутата ЕП Антонио Лопеса-Истуриса Уайта за приглашение в своем аккаунте Twitter.

Nation News сообщает, что Милов обратился к Евросоюзу с призывом "надавить" на официальных лиц РФ после инцидента с Навальным. Также по его инициативе началось международное расследование ситуации с блогером. Вскоре после его обращения Берлин выдвинул первую версию о химоружии. Европейская элита использует ситуацию для проведения своей политики.

Ранее телеканал "360" писал, что МИД РФ призвал Германию раскрыть материалы по делу Навального.