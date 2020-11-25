Стоимость ингредиентов оливье в Петербурге выросла вдвое за 2020 год

Пандемия коронавируса сказалась на росте продуктовых цен в стране. Так, затраты на приготовление петербуржцами оливье выйдут на 40% дороже, сообщают "Невские новости".

Пандемия коронавируса сказалась на росте продуктовых цен в стране. Так, затраты на приготовление петербуржцами оливье выйдут на 40% дороже, сообщают "Невские новости".

Повышение цен на продукты станет заметно при подготовке новогоднего стола. О ценовых изменениях рассказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Алексей Балашов.

По словам специалиста, продовольственные товары подорожают по-разному. Стоимость картофеля поднимется примерно на 20%, тогда как мясная продукция вырастет в цене на 5%. Как итог, общая стоимость ингредиентов оливье увеличится на 40%, заявил Балашов.

Однако, говорит доктор экономических наук, вопрос касается розничных цен. Важно также учитывать наличие магазинных накруток и ожидаемое наращивание цен в преддверии Нового года, отметил Алексей Балашов.