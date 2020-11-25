Бойцы ЛНА порвали турецкий флаг во время учений

Фотография военнослужащего Ливийской национальной армии (ЛНА) с порванным флагом Турции появилась в Сети. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Фотография военнослужащего Ливийской национальной армии (ЛНА) с порванным флагом Турции появилась в Сети. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Снимок появился в ливийском новостном Twitter-аккаунте. На нем запечатлен вооруженный солдат, который держит в руке потрепанное турецкое знамя. По данным источника, бойцы порвали флаг во время тренировки.

Речь идет об учениях 106-й бронетанковой бригады фельдмаршала Халифы Хафтара. В социальной сети указано, что полевые маневры ЛНА проходили с использованием истребителей Су-24, новых танков и артиллерии.

Турция активно поддерживает так называемое Правительство национального согласия Ливии, многие члены которого связаны с международными террористическими группировками. Анкара поставляет в североафриканскую страну военную технику, что является нарушением эмбарго ООН.

Власти Турции отказались выводить войска из Ливии, передавал телеканал "360".