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19:05   25 Ноября 2020
Общество

Юрист Ремесло прокомментировал свою блокировку Кашиным

Юрист Ремесло прокомментировал свою блокировку Кашиным

Журналист Олег Кашин заблокировал в Twitter юриста Илью Ремесло. Об этом сам член ОП России написал в своем Telegram-канале.

Ремесло удивился решению журналиста, ведь тот в прошлом репостил в свой аккаунт самые разные сообщения о себе. Юрист с иронией заметил: думал, что Кашин весельчак, даже хотел ему подыграть, но из этого ничего не вышло.

"А вчера, как говорят, он много пил (на мой стримовый донат в том числе), грустил перед сном. Обидели...", — написал Ремесло в Telegram.

Говоря о том, что обидело Кашина, Ремесло сослался на заявления Марии Певчих, соратницы Алексея Навального. В одном из новых выпусков на YouTube-канале блогера она говорила, что юрист якобы соврал об отце Юлии Навальной. Речь зашла о том, что мужчина в теории мог иметь отношение к работе на дипломатическое ведомство Великобритании и проживать в Лондоне. Певчих в новом расследовании предоставила свидетельство о смерти Бориса Абросимова. Однако она не учла, что член Общественной палаты сослался на слова самого Кашина.

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#twitter #илья ремесло #Олег Кашин

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